Rusiyanın Xabarovsk diyarındakı hərbi hissədə baş verən partlayışın səbəbi açıqlanıb.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, hadisə silah-sursatın daşınması zamanı baş verib. Nəticədə 1 nəfər həlak olub. 7 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, hadisədən sonra yanğın baş verib. Alov yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.