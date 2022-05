Rəsmən elan etdilər: Rusiyanın qorxduğu başına gəldi

Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistö və Baş nazir Sanna Marin ölkənin NATO-ya üzv olması barədə birgə açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə rəhbərliyinin sözlərinə görə, Finlandiya NATO-ya üzv olmaq üçün dərhal müraciət etməlidir:

“NATA-ya üzv olmaq Finlandiyanın təhlükəsizliyini artıracaq. Gecikmədən NATO-ya üzv olmaq üçün müraciət etməliyik”.

Qeyd edək ki, İsveçin də oxşar həmlə edəcəyini gözlənilir. Rusiya İsveçi və Finlandiyanı NATO-ya üzv olmağa cəhd edəcəyi təqdirdə nəticələrinin olacağı barədə xəbərdarlıq etmişdi.

