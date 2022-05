ABŞ-da yeni növ koronavirusdan (COVID-19) ölənlərin sayı 1 milyonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin bəyanatında bildirilib.

Məlumata görə, Prezident Co Bayden xəstəlikdən vəfat edənlərin xatirəsinin yad edilməsi məqsədi ilə cümə axşamı günü ölkədə bayraqların yarıyadək endirilməsi ilə bağlı qərar imzalayıb.

