“Azərpoçt”un idarəetmə forması dəyişib

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus “Azərpoçt” MMC-nin idarəetmə forması dəyişib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, qurumda Baş direktor və onun müavini vəzifələri ləğv edilib.

Əvəzində İdarə Heyətinin (İH) sədri və üzvü vəzifələri yaradılıb.

Beləliklə, Əfqan Quliyev “Azərpoçt”un İH-nin sədri, Sübhan Kazımov, Nazim Süleymanov, Xəyyam Əli-zadə və İsi Mustafayev isə İH-nin üzvləri təyin ediliblər.

Dövlət şirkətindən “Report”un sorğusuna cavab olaraq faktı təsdiq ediblər. Bildirilib ki, yeni idarəetmə forması korporativ idarəetmə sisteminə keçidlə bağlıdır və proses davam edəcək.

