Rusiyanın Qara dənizdə növbəti nəhəng gəmisi sıradan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, nəhəng gəmi İlan adasına üzərkən alışıb. Yanğın gəmiyə ciddi zərər verib. Gəmi çətinliklə də olsa Sevastopol limanına çatıb. Heyət üzvləri xilas edilib. İddialara görə, hadisənin baş verdiyi gəmi müasir tipli arxa təminat gəmisidir. Həmin gəmidən Rusiyanın arsenalında cəmi iki ədəd var. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil.

