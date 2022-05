Təyyarədə inanılmaz anlar: Pilot huşunu itirdi - Sərnişin sükan arxasına keçib... / VİDEO

ABŞ-ın Florida ştatında yüngül mühərrikli laynerin pilotu huşunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı təyyarədə bir neçə sərnişin olub. Məlumata görə, sərnişinlərdən biri dərhal hava limanı ilə əlaqə yaradıb. Sərnişin hava limanındakı mütəxəssislərin təlimatları ilə təyyarəni təhlükəsiz şəkildə endirməyə müvəffəq olub. Maraqlısı budur ki, buna qədər sərnişinin təyyarəni idarə etmək barədə təsəvvürü olmayıb. Təcrübəli pilotlar təyyarəni endirən sərnişinin bacarığına heyran qaldığını ifadə ediblər.Huşunu itirən pilotun səhhəti barədə isə məlumat verilməyib.

