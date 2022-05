Əməkdar artist Rafael İsgəndərova ağır itki üz verib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, aktyorun atası Çərkəz İsgəndərov səhər saatlarında vəfat edib.

Mərhum xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

