Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı artıb

2022-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda ümumi elektrik enerjisinin istehsalı 2046,0 mln. kVt·st təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə istehsalın 1,2 % artması deməkdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyindən xəbər verilib.

Məlumata əsasən, aprel ayında elektrik enerjisinin idxalı 10,0 mln. kVt·st olmaqla 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,1 mln. kVt·st, ixrac isə 11,0 mln. kVt·st olmaqla ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 36,0 mln. kVt·st azalıb.

Ümumilikdə 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında respublika üzrə elektrik enerjisinin istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 292,2 mln.kVt·st, yəni 3,3 % artaraq 9240,1 mln. kVt·st olub.

Hesabat dövründə ötən ilin 4 ayına nisbətən elektrik enerjisinin istehsalı İES-lərdə 232,6 mln. kVt·st artaraq 8621,3 mln. kVt·st, SES-lərdə 52,2 mln. kVt·st artaraq 492,6 mln. kVt·st, digər mənbələr (KES, GES və BMTYZ) üzrə isə 7,4 mln. kVt·st artaraq 126,2 mln. kVt·st olub. Külək elektrik stansiyalarında 32,2 mln. kVt·st, günəş elektrik stansiyalarında 18,0 mln. kVt·st, Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda (BMTYZ) isə 76,0 mln. kVt·st elektrik enerjisi istehsal edilib.

4 ay ərzində elektrik enerjisinin istehsalı “Azərenerji” ASC üzrə 8350,5 mln. kVt·st (İES-lərdə 7887,5 mln. kVt·st, SES-lərdə 463,0 mln. kVt·st), Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti üzrə 116,26 mln. kVt·st (İES-lərdə 73,9 mln. kVt·st, SES-lərdə 25,7 mln. kVt·st, GES-də 16,64 mln. kVt·st), “Azərişıq” ASC üzrə külək elektrik stansiyalarında 20,1 mln. kVt·st, müstəqil elektrik stansiyaları üzrə 753,2 mln. kVt·st təşkil edib.

2022-ci ilin yanvar-aprel ayları üzrə elektrik enerjisinin ixracı 518,6 mln. kVt·st olmaqla, 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,4 mln. kVt·st azalıb. Bu dövrdə elektrik enerjisinin idxalı isə 40,7 mln. kVt·st olmaqla, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,6 mln. kVt·st artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.