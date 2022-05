İlon Maskın Tvitteri alması ilə bağlı müqavilə dayandırıldı - Sosial mediada BÖYÜK ŞOK / FOTO

ABŞ-dan olan iş adamı İlon Maskın “Twitter”i alması təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü açıqlama verib. O bildirib ki, “Twitter”in 44 milyard dollara alınması barədə müqavilə müvvəqəti dayandırılıb. Maskın sözlərinə görə, bu texniki məsələlərlə bağlıdır. “Spam və saxta hesabların həqiqətən də istifadəçilərin 5/100-dən azını təşkil etməsi ilə bağlı hesablamanı dəstəkləyən detallar dəqiqləşmədiyinə görə Tvitter müqaviləsi təxirə salındı” - deyə Mask paylaşım edib.

Qeyd edək ki, bu paylaşımdan sonra Tvitter 20 faiz dəyər itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.