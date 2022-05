Bu səhiyyə ocaqları Səhiyyə Nazirliyinə verilib - SİYAHI

Azərbaycanda bir sıra səhiyyə ocaqları Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq fərman imzalayıb.

Sənədə əsasən, 2023-cü il yanvarın 1-dən:

Həmçinin sənəddə bildirilib ki, qeyd olunan tibb ocaqları “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icbari tibbi sığorta çərçivəsində əhaliyə tibbi xidmətlər göstərilməsini davam etdirməlidirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.