Azərbaycanlı hakim Əliyar Ağayev Yunanıstan çempionatında daha bir oyuna təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, FİFA referisi II Super Liqanın matçını idarə edəcək.

Yunanıstan Futbol Federasiyasının dəvətinə əsasən, Ağayev II Super Liqa finalının cavab qarşılaşmasında fit çalacaq. O, mayın 15-də keçiriləcək “Levadiakos” – “Veriya” oyununun baş hakimi olacaq. Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək edəcək.

