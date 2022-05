Bakının "Səbail" futbol klubu baş məşqçisi Aftandil Hacıyevlə müqaviləni yeniləyib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 41 yaşlı mütəxəssislə 2023-cü ilin yayınadək müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, A.Hacıyev 2018-ci ildən Bakı təmsilçisini çalışdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.