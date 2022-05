Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti növbəti dəfə azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunda çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 0,98% azalaraq 7,66 ABŞ dolları təşkil edib.

