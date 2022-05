Xəbər verdiyimiz kimi, keçmiş Baş nazir Novruz Məmmədov nəvəsi Qasımın kiçik toyu ilə gündəmə gəlmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, məclisdən görüntülər sosial şəbəkə yayıldıqdan sonra N.Məmmədovun kürəkəninin xanəndə Pərviz Qasımov olduğu məlum olub.

Sənətçi həmin mərasimdən qayınatası ilə çəkilən fotolarını paylaşıb.

“Çox hörmətli ziyalımız, ölkəmizin sabiq Baş naziri, “Şərəf”, “Şöhrət” ordenli Novruz Məmmədov cənabları ilə xatirə şəkli”, - deyə P.Qasımov paylaşımında qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.