Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) yeni Prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli KİV-nin məlumatına görə, Əbu-Dabi Əmirliyinin vəliəhdi, BƏƏ Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının müavini Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ölkənin yeni Prezidenti seçilib.

Qeyd edək ki, BƏƏ Prezidenti Xəlifə bin Zayed Al Nəhyan mayın 13-də vəfat edib.

