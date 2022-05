Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birlikdə Rizə şəhərində Rizə-Artvin Hava Limanının açılış mərasimində iştirak edəcək.



