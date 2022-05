Rusiya qurğuşun ixracına lisenziya tətbiq edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərar Rusiya hökumətinin rəsmi portalında dərc olunub.

Qərar görə, mayın 15-dən noyabrın 15-dək federasiya ərazisindən emal edilməmiş qurğuşun, həmçinin onun qırıntılarını yalnız xüsusi razılıq əsasında çıxarmaq mümkündür.

Müvafiq ixrac lisenziyasını Sənaye və Ticarət Nazirliyi verəcək.

