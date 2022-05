Azərbaycan Dağ Yəhudiləri İcmasının sabiq rəhbəri Boris Simanduyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik tviterdə yazıb.

“Bu gün səhər Bakıdakı müsəlman, xristian və yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə birlikdə Azərbaycan Dağ Yəhudiləri İcmasının keçmiş lideri cənab Boris Simanduyevi son mənzilə yola saldıq”, - diplomat vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.