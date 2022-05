Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın paytaxtı Moskvaya rəsmi səfər edib.

Metbuat.az "Sputnik Ermənistan"a istinadla xəbər verir ki, bu barədə hökumətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Xəbər verilib ki, Paşinyan Rusiya paytaxtında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının iştirakçısı olan ölkələrin liderlərinin növbəti sammitində iştirak edəcək.

Xatırladaq ki, hazırda bu hərbi-siyasi təşkilata Ermənistan sədrlik edir.

