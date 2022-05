Azərbaycan Premyer Liqasında 2021/2022 mövsümünün son turunun oyun cədvəli məlum oldu.

Metbut.az xəbər verir ki, turun iki görüşü “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə, bir qarşılaşma isə Peşəkar Futbol Liqasının yutub kanalında canlı yayımlanacaq.

21 may (şənbə)

“Qarabağ” – “Neftçi”

“Azersun Arena”, 19:30

“Zirə” – “Şamaxı”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 17:00

“Qəbələ” – “Sabah”

Qəbələ şəhər stadionu, 17:00

“Sumqayıt” – “Səbail”

“Kapital Bank Arena”, 19:00.

