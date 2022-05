Türkiyə ordusunun Suriya və İraqda həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 19 terrorçu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, terrorçular Türkiyə ordusunu hədəfə alacaq hücuma hazırlaşırmış. Hərbçilərin cavab həmlələri nəticəsində onların yeri müəyyən edilərək məhv edilib.

