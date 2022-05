Murad Dadaşov tanınmış jurnalistə vəzifə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər" televiziyasının direktoru Murad Dadaşov jurnalist Ülkər Qasımovanı televiziyasının ictimaiyyətlə əlaqələr və əməkdaşlıq departamentinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edib.

Qeyd edək ki, Ülkər Qasımova News24.az saytının baş redaktorudur.

