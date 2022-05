Rusiya ordusu İlan adası sahillərində və Nikolaev bölgəsində 3 Ukrayna təyyarəsini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, həmçinin Ukrayna ordusunun Xarkov bölgəsində iki komanda mərkəzi hədəfə alınıb. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində 360-dan çox Ukrayna əsgərinin həlak olduğu açıqlanıb.

