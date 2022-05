“Qalatasaray”ın prezidenti Burak Elmas növbəti seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyəcək.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu “cim-bom”un hazırkı rəhbəri özü açıqlayıb.

O jurnalistlərə açıqlamasında son dəfə jurnalistlər önünə çıxdığını söyləyib. Fəaliyyəti dövründə gördüyü işlərlə bağlı hesabat verən Elmas seçkilərə qatılmayacağını bəyan edib.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”da prezident seçkiləri iyunun 11-də keçiriləcək.

