Abşeronun iki qəsəbəsində su kəsiləcək.

"Azərsu” ASC-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu magistral su xəttində baş verən qəza ilə əlaqədardır.

16 may 2022-ci il tarixində axşam saatlarından başlayaraq 17 may 2022-ci il tarixində gün ərzində Abşeron rayonunun Qobu və Hökməli qəsəbələrinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.