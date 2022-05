Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Elizabet Bornu baş nazir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1992-ci ildən sonra ilk dəfə Fransa hökumətinə qadın rəhbərlik edəcək. 61 yaşlı Born bu postda günorta saatlarında istefa vermiş Jan Kasteksi əvəz edəcək.

