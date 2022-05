Tehranda havanın çirklənməsi yüksək səviyyələrə çatdığına görə bütün məktəblərdə, univeristetlərdə və dövlət idarələrində tətil elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tehran bələdiyyəsindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, qarşıdakı günlərdə havadakı zərərli maddələrin sayı daha da artacaq. Məlumata görə, Tehranda “narıncı” təhlükə səviyyəsi elan edilib. Sakinlərə vacib olmadıqca evlərini tərk etməmək tövsiyyə edilib.

