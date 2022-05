Rusiya ordusunun mühasirəsindəki “Azovstal” zavodundan 264 yaralı əsgər təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, zavod ətrafında atəşkəs elan edilib. Hərbçilər təxliyə edilərkən toqquşma baş verməyib.

Qeyd edək ki, fabrikdə 600 yaralı hərbçinin olduğu güman edilir. Zavodun bunkerində ümumilikdə 2 min ukraynalı hərbçinin olduğu ehtimal edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.