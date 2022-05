Bu ilin dörd ayında doğulan üçəmlərin sayı açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, cari ilin yanvar-mart aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən ölkə üzrə 29179 doğulan körpə qeydə alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 11,8 təşkil edib. Doğulanlar arasında cins nisbəti oğlanlarda 53,1 faiz, qızlarda isə 46,9 faiz olmuşdur. Körpələrdən 902-si əkiz, 42-si isə üçəm doğulanlardı

