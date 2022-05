Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 1 685,2 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.

Son 2 ayda istehsal edilmiş bitkiçilik məhsullarının dəyəri illik müqayisədə 14,8 % artaraq 145,2 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 2,8 % artaraq 1 540 milyon manat təşkil edib.

