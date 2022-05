2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 15,2 milyon maska istehsal edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında qeyd olunub.

Belə ki, bu rəqəm ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 155,1 faiz çox olub.

Mayın 1-də olan hazır məhsul ehtiyatı 5,7 milyon ədəddir.

