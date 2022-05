ABŞ-da təşkil edilən toy mərasimi zamanı qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəlinin olduqca açıq gəlinlik geyinməsi bəyi təəccübləndirib. Bəyin alqış və musiqinin sədaları altında zala daxil olan gəlini qəribə baxışlarla izləməsi diqqətdən yayınmayıb. Qadın isə bu vəziyyəti diqqətə almayaraq, şənliyə davam edib.

