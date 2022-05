Magistraturaya sənəd qəbulu BAŞA ÇATDI

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 2022/2023-cü tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat başa çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Azərbaycan bölməsi üzrə 19372, rus bölməsi üzrə 1731 nəfər olmaqlar cəmi - 21103 nəfər ərizəsini təsdiq edib.

2-ci cəhd imtahanına qeydiyyatdan keçənlərin sayı isə Azərbaycan bölməsi üzrə 13760, rus bölməsi üzrə 1079 nəfər olmaqla cəmi - 14839 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.