Finlandiya və İsveç NATO-ya üzv olmaq üçün rəsmi müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkələr üzv olmaq ərizəsini NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberqə təqdim ediblər. Stoltenberq bildirib ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulmaq üçün rəsmi müraciəti müsbət qarşılanıb.

Onun sözlərinə görə, NATO prosedurun tezliklə həll ediləcəyinə zəmanət verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.