Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən həftə açılışı həyata keçirilən Rize-Artvin hava limanının önəmindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Ədalət və İnkişaf partiyasının həftəlik toplantısındakı çıxışı zamanı bildirib ki, Rize-Artvin Hava Limanı bu il həyata keçirilən nəhəng layihələrdən biridir. Ərdoğan açılış mərasimində iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və digər qonaqlara təşəkkür edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.