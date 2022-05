Ukraynadan Rusiyaya ŞOK: Rəsmən açıqladılar - "Moskva bunu artıq bunu başa düşməlidir"

Ukrayna Rusiya ilə danışıqların dayandığını rəsmən bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixaylo Podolyak açıqlama verib. O bildirib ki, müharibə başlayandan bəri Ukraynadakı vəziyyət çox dəyişib:

“Müzakirələr Ukraynadakı hadisələrin necə keçdiyinə bağlıdır. İstanbul toplantısından sonra önəmli irəliləyiş olmadığı üçün danışıqlar təxirə salındı. Rusiya hələ də eyni mövqedə qalıb. Rusiya Ukraynadakı hadisələrin planlarına uyğun getmədiyini hələ anlamayıb. Amma bunu demək istəyirəm ki, istənilən müharibə yenə də danışıqlar masasında həllini tapır”.

