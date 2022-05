“Şuşanın azad edilməsi ilə nəticələnən münaqişələrin baş verdiyi Cıdır düzündə olduq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop tviter hesabında paylaşıb.

"Bundan istifadə edərək, Azərbaycan türklərinin bayrağını Qarabağda asmaq, zülm və işğala son qoymaq üçün şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm", - o yazıb.

