"Qarabağ" və "Zirə" komandaları arasında keçiriləcək futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun final oyununa təyinatlar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 27-də Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma FIFA referisi Elçin Məsiyevə həvalə olunub.

27 may (cümə)

19:00. “Qarabağ” – “Zirə”

Qəbələ şəhər stadionu

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamal Umudlu

Ehtiyat köməkçi hakim: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: Frits Ştuxlik

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.