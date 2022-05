Zəngilan rayonu 35 saylı məktəbin musiqi müəllimi 8-ci sinif şagirdini döyüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Bildirilib ki, məktəbin Məshəti adlı musiqi müəllimi 8-ci sinif şagirdinə şiddət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.