Bu gün ərzində Müşfiqabad, 28 May və Qaraheybət qəsəbələrinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyət yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərsu” ASC-dən məlumat verilib.

Bildirilir ki, bu, magistral su kəmərində təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədardır.

