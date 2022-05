Tanınmış jurnalist Qadir İbrahimlinin səhhətində problem yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a onun yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, Q.İbrahimli mayın 18-də Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

