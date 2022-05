Putin ordu rəhbərliyinə qəzəbləndi: Çox sayda komandanı qovdu

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı uğursuzluğa görə ordu rəhbərliyində dəyişikliklər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, bir neçə komandan hələ müharibənin ilk həftələrində ordudan qovulub və ya həbs edilib.

Məlumata görə, “Moskva” kreyserinin vurulmasına görə, vitse-admiral İqor Osipov qovulub. Xarkov ələ keçirilmədiyi üçün isə tank birliyinə komandanlıq edən general-leytenant Sergey Kisel qovulub. Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara rəhbərlik etmir. Lakin o hələlik postundadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.