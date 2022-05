I sinfə qəbulla bağlı 41 mindən çox elektron müraciət daxil olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, mayın 19-na (saat 12:30) olan məlumata əsasən, paytaxt məktəblərinin birinci sinfinə 41 247 uşaq üçün elektron sistem vasitəsilə müraciət edilib.

