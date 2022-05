İtaliyanın paytaxtı Romada bir nəfərdə meymun çiçəyi virusu aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virus daşıyan şəxsin İspaniyanın Kanar adalarından Romaya gəldiyi bildirilib.

Səhiyyə Nazirliyi bu xəstəliklə bağlı bölgələrdəki yerli səhiyyə orqanlarına xəbərdarlıq məktubu göndərib.

Qeyd edək ki, meymundan insana keçən endemik virusun səbəb olduğu bu nadir xəstəlik Avropada ilk dəfə mayın əvvəlində aşkarlanıb.

