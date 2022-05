Tanınmış jurnalist Qadir İbrahimli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxın dostları məlumat verib.

Xatırladaq ki, jurnalist səhhətində yaranan problemlərlə əlaqədar bir neçə gün əvvəl Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Onun qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkdiyi bildirilirdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.