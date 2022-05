Məşhur fotojurnalist Reza Deqati Şuşadan foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İnstaqram səhifəsində paylaşılan fotoda əsrarəngiz göy qurşağı əksini tapıb.

Foto Reza Deqatinin izləyiciləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

