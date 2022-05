Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun İtaliyaya səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter hesabında məlumat yayılıb.

C.Bayramov Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin İtaliyanın Turin iştirakında keçirilən 132-ci iclasında iştirak edir.

