Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski müharibə başlayandan bəri geydiyi hərbi köynəyini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski hər il may ayında keçirilən Ukrayna ümumdünya “vışivanka” günü münasibətilə naxışlarla bəzədilmiş milli geyim geyinib. Zelenksi “vışivanka” günü münasibətilə mesajlar verib.

Qeyd edək ki, Ukraynanın naxışlı milli geyimi SSRİ-i dövründə qadağan edilmişdi. Ukrayna müstəqillik əldə edəndən sonra bu geyimdən istifadə etməyə başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.