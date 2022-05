Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında yanğın olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hadisə yerinə FHN əməkdaşları cəlb edilib, qısa müddət ərzində yanğın söndürülüb: "İlkin məlumata görə, hadisə zamanı 15-16 kvadartmet ərazi yanıb. Əlavə məlumat veriləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.