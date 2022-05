Səhiyyə Nazirliyi son vaxtlar kütləvi şəkildə yayılan “Meymun çiçəyi” virusunun Azərbaycan üçün təhlükəsi olub-olmaması məsələsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, nazirliyin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Ləman Qalimova Report-a bildirib ki, hazırda həmin virus Azərbaycanda yoxdur və olmaması üçün də yetərincə tədbirlər həyata keçirilir

